Студенты из Узбекистана, пожелавшие перевестись в вузы на родине, штурмуют университет в Оше (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - Возле здания Ошского государственного университета 13 марта собрались сотни студентов из Узбекистана, сообщает Турмуш.

По некоторым оценкам, примерно 500 студентов пришли в учебное заведение получить необходимые подписи на документах для дальнейшего перевода в учебные заведения в Узбекистане. Из-за большого количества студентов учащиеся других факультетов ОшГУ не смогли пройти в корпус. Некоторые перелезали через ограждение.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Узбекистана предложило студентам, обучающимся за рубежом, перевестись в вузы, которые соответствуют международным стандартам образования.

Министерство образования Узбекистана 6 февраля 2020 года издало приказ, согласно которому обучающиеся в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане студенты могут вернуться назад в страну и поступить в учебное заведение без каких-либо вступительных экзаменов. Такое решение руководители некоторых высших учебных заведений в городе Ош сравнили с «громом среди ясного неба».

Большая часть студентов из Узбекистана обучается в четырех университетах:

- Ошский гуманитарно-педагогический университет;

- Ошский технологический университет;

- Кыргызско-Узбекский университет;

- Ошский государственный университет.

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По словам собравшихся студентов, граждане Узбекистана на протяжении двух дней не могут получить документы и проставить печати для дальнейшего перевода в вузы Узбекистана. Они должны были оформить все документы до 16 марта.

Проректор ОшГУ Замир Божонов проинформировал, что во всех учебных заведениях города Ош студенты из Узбекистана занимаются оформлением документов для последующей отправки на Родину. «В нашем учебном заведении обучаются примерно 3500 студентов из Узбекистана. Все они собираются, в связи с чем образуются очереди. Они должны заполнить ряд документов. К примеру, должны написать заявление о переводе в другое учебное заведение, подписать документы в деканате, собрать подписи у других, заполнить обходные листки.

После того, как будет уточнено, есть ли задолженность по книгам, по общежитию, по оплате за обучение, мы сможем выдать справку, что данный студент у нас обучался и как долго он проучился, что изучал. Затем они получают разрешение на перевод в Узбекистан. Чтобы студенты не бегали по корпусам, то все документы мы решили выдавать в головном корпусе. Деканат находится в головном корпусе, они и оформляет документы. Мы планируем, что до вечера сегодняшнего дня выдадим студентам необходимые документы. Пригласили сотрудников милиции для соблюдения общественного порядка, чтобы студенты проходили по очереди», - сказал Божонов.

Напомним, что власти Узбекистана в феврале разрешили своим гражданам, получающим образование в странах Центральной Азии, перевестись в отечественные вузы, не сдавая экзаменов. Эта новость вызвала у узбекистанских студентов, которые учатся в соседних странах, ажиотаж.

11 февраля текущего года Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана продлило до 15 марта этого года сроки перевода узбекских студентов из зарубежных вузов на родину. В министерстве заявили, что сроки перевода были продлены «из-за большого числа желающих вернуться».