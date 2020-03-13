У главы МВД Австралии обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в своем Twitter сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

По его словам, он проснулся утром с температурой и ангиной и решил пройти тест на новый вирус. Результаты оказались положительными.

В Австралии на настоящий момент выявлено 199 случаев заражения новым типом коронавируса.

11 марта ВОЗ сообщила, что коронавирус приобрел характер пандемии.