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  13 марта 2020
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У главы МВД Австралии обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) -  Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в своем Twitter сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

По его словам, он проснулся утром с температурой и ангиной и решил пройти тест на новый вирус. Результаты оказались положительными.

В Австралии на настоящий момент выявлено 199 случаев заражения новым типом коронавируса.

11 марта ВОЗ сообщила, что коронавирус приобрел характер пандемии.

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