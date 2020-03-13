У главы МВД Австралии обнаружили коронавирус
- Азия и мир, общество
- 14:32, 13 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в своем Twitter сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.
По его словам, он проснулся утром с температурой и ангиной и решил пройти тест на новый вирус. Результаты оказались положительными.
В Австралии на настоящий момент выявлено 199 случаев заражения новым типом коронавируса.
11 марта ВОЗ сообщила, что коронавирус приобрел характер пандемии.