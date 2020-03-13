В Казахстане подтверждено два случая заражения коронавирусом
- Казахстан, общество
- 14:44, 13 марта 2020
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- Обновлено: 14:46, 13 марта 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (KZ) - Подтверждено два случая коронавируса в Казахстане, заявил на экстренной пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов, передают местные СМИ.
- Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат. Граждане Казахстана прибыли из Германии и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Данные пациенты были помещены в инфекционный стационар. Клинические симптомы отсутствуют, чувствуют они себя хорошо, - сообщил Биртанов.
По его словам, они госпитализированы в Алматы.
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