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  13 марта 2020
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В Казахстане подтверждено два случая заражения коронавирусом
Аппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
// Иллюстративное фото
Продолжение: Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Подтверждено два случая коронавируса в Казахстане, заявил на экстренной пресс-конференции в Нур-Султане министр здравоохранения Елжан Биртанов, передают местные СМИ.

- Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат. Граждане Казахстана прибыли из Германии и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Данные пациенты были помещены в инфекционный стационар. Клинические симптомы отсутствуют, чувствуют они себя хорошо, - сообщил Биртанов.

По его словам, они госпитализированы в Алматы.

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