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  13 марта 2020
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Меня огорчает тот факт, что именно наш гражданин Франции привел первый случай коронавируса в Монголию, - посол Франции

CentralAsia (MNG) -  12 марта заместитель премьер-министра Монголии Ө.Энхтувшин принял посла Французской Республики в Монголии Филиппа Мерлина.

- Я опечален, что гражданин Франции принес первый случай заболевания COVID-19 в Монголии. Настоящим я выражаю благодарность, выраженную правительством Франции правительству Монголии, Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и министерству здравоохранения. Мы находимся в контакте с нашим гражданином и проинформированы об улучшении его здоровья. Мы считаем, что правительство Монголии, монгольский сектор здравоохранения и врачи могут вылечить гражданина нашей страны, - сказал во время встречи посол Филипп Мерлин.

- Правительство Монголии принимает все возможности для лечения пациента. Министр здравоохранения также отметил, что наш сектор здравоохранения имеет для этого полный потенциал. Сейчас важно психическое состояние пациента», - ответил вице-премьер Ө.Энхтувшин.

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