В Казахстане все пассажиры самолета, на котором прилетели инфицированные, помещены на карантин

CentralAsia (KZ) - На брифинге министр здравоохранения Казахстана рассказал, что подтверждено два случая заражения коронавирусом в стране: один мужчина и одна женщина.

Персональные данные не раскрываются.

По словам министра, все пассажиры самолета, на котором прилетели инфицированные, помещены на карантин.

- Первый прибыл 9 числа, то есть до запрета, перевода страны в 1 категорию. Второй - 12 числа, буквально сегодня ночью. В соответствии с алгоритмом, 73 пассажира, списки есть. Они находятся под наблюдением. Мы приступаем к их изоляции - поиску и помещению на карантин. Они не больные, они будут на карантине 14 дней. Второй борт, поскольку уже действовало новое постановление, весь борт - 12 человек, включая экипаж, были сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар в городе Алматы. С момента приземления они полностью изолированы, - рассказал журналистам Биртанов.

По словам министра, цель их визита неизвестна и ведется поиск контактных с ними лиц.

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