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  13 марта 2020
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Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы
Предыстория: В Казахстане подтверждено два случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  На площадке Службы центральных коммуникаций проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. Спикер - министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявили коронавирус у двух граждан. Госпитализировали их в Алматы.

- Данные граждане изолированы в инфекционный стационар в Алматы по приезду из Германии, - рассказал министр.

Он добавил,что дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму.

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