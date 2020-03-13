Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы

CentralAsia (KZ) - На площадке Службы центральных коммуникаций проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. Спикер - министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявили коронавирус у двух граждан. Госпитализировали их в Алматы.

- Данные граждане изолированы в инфекционный стационар в Алматы по приезду из Германии, - рассказал министр.

Он добавил,что дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму.

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