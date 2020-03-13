Сколько экспресс-тестов на коронавирус есть у Казахстана?

CentralAsia (KZ) - На площадке Службы центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. Спикер - министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявили коронавирус у двух граждан. Госпитализировали их в Алматы.

- У нас есть тест-системы из России, Китая, ОАЭ, Казахстана, США и Германии. Всего поступило к нам 15 тыс. тестов. За три месяца было использовано 5 093 теста на 3 389 гражданах. У нас в остатке 9907 систем есть, среди этих тестов - два положительных. Мы ожидаем поставку еще 60 тыс. тестов и еще 40 тыс. тестов заказали в резерв,- рассказал Биртанов.

По его словам, в стране в общей сложности будет 100 тыс.тестов.

Сегодня в Казахстане стало известно о двух случаев заражения коронавирусом у прибывших из Германии.

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