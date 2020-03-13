[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом, - министр здравоохранения РК
Предыстория: В Казахстане подтверждено два случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе брифинга 13 марта.

- На данный момент решение по ЧС принимают руководители местных исполнительных органов, акимы регионов. На данный момент такой необходимости, я считаю, нет. Но после того как будут выявлены все контактные лица, проведена будет тщательная контактная работа, осмотр, сбор информации о состоянии здоровья, при необходимости – обследование. Если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то возможно такое решение будет принято, - сказал Биртанов.

Если есть необходимость уже более серьезных ограничительных мероприятий, риски, то аким того или иного региона вправе объявить ЧС и тогда уже будут жесткие ограничительные мероприятия. Это ограничение не только массовых мероприятий, но и деятельности мест массового скопления, добавил Биртанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксированы первые два случая коронавируса. Зараженные – мужчина и женщина, оба они прибыли из Германии 9 и 12 марта. Сейчас пациенты изолированы в один из стационаров Алматы.

Все новости по теме можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • В Монголии француз, зараженный коронавирусом, находится в тяжелом состоянии
  • Монгольский треугольник или особый климат. Почему в Центральной Азии нет коронавируса? - эксперт
  • ЕС окажет поддержку Узбекистану на 40 миллионов евро в сфере сельского хозяйства



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com