В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом, - министр здравоохранения РК

CentralAsia (KZ) - В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе брифинга 13 марта.

- На данный момент решение по ЧС принимают руководители местных исполнительных органов, акимы регионов. На данный момент такой необходимости, я считаю, нет. Но после того как будут выявлены все контактные лица, проведена будет тщательная контактная работа, осмотр, сбор информации о состоянии здоровья, при необходимости – обследование. Если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то возможно такое решение будет принято, - сказал Биртанов.

Если есть необходимость уже более серьезных ограничительных мероприятий, риски, то аким того или иного региона вправе объявить ЧС и тогда уже будут жесткие ограничительные мероприятия. Это ограничение не только массовых мероприятий, но и деятельности мест массового скопления, добавил Биртанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксированы первые два случая коронавируса. Зараженные – мужчина и женщина, оба они прибыли из Германии 9 и 12 марта. Сейчас пациенты изолированы в один из стационаров Алматы.

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