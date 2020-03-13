В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом, - министр здравоохранения РК

CentralAsia (KZ) - В Алматы пока не будут вводить режим ЧС из-за наличия двух зараженных коронавирусом человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе брифинга 13 марта.
- На данный момент решение по ЧС принимают руководители местных исполнительных органов, акимы регионов. На данный момент такой необходимости, я считаю, нет. Но после того как будут выявлены все контактные лица, проведена будет тщательная контактная работа, осмотр, сбор информации о состоянии здоровья, при необходимости – обследование. Если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то возможно такое решение будет принято, - сказал Биртанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксированы первые два случая коронавируса. Зараженные – мужчина и женщина, оба они прибыли из Германии 9 и 12 марта. Сейчас пациенты изолированы в один из стационаров Алматы.