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  13 марта 2020
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Казахстан не планирует прекращать авиасообщение с Германией. Оттуда прибыли двое инфицированных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Казахстан не планирует прекращать авиасообщение с Германией. Об этом 13 марта на брифинге в Службе Центральной коммуникации сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

- На данный момент есть запрет на въезд граждан Германии и ограничение для всех остальных, кто летит из этой страны. Предприняты меры по ограничению рейсов. Полностью закрывать мы не хотим, потому что это в основном наши граждане летают, каникулярный период начинается, бизнес-встречи. Мы не видим смысла прекращать авиасообщение, - сказал глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, в Казахстане выявили коронавирус у двух человек, прилетевших из Германии - мужчины и женщины.

- В соответствии с действующим алгоритмом по прилетевшим 9 числа списки есть, под наблюдением, приступаем к их изоляции, поиску и помещению их в карантинные объекты, они здоровы, но будем обследовать. Прилетевшие 9 марта были взяты под медицинское наблюдение на дому, поскольку тогда Германия входила в другую группу стран по коронавирусу. Одной из пассажирок выявили признаки, обнаружили. Через общий терминал проходили те, кто прилетел 9 числа. Второй борт прилетел сегодня ночью, весь борт включая экипаж помещены на карантин в инфекционный стационар. Контактных других нет, изолированы с момента прибытия, - заключил Биртанов.

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