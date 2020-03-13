В Монголии индекс потребительского доверия снизился на 5,6%

CentralAsia (MNG) - Индекс доверия потребителей к текущей экономической ситуации достиг 49,7 процента, показав снижение на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Это снижение производительности впервые за последние три года, подчеркнула экономист и исследователь Б.Алтанцэцэг.

Расходы домохозяйств и состояние покупок используются для определения индекса доверия потребителей. И становится важной информацией о прогнозировании будущих экономических тенденций.

«Индекс будущих ожиданий увеличился на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Принимая во внимание, что индекс к текущему экономическому состоянию на этот раз снизился», - сказала она.

Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index, CCI) — индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление и сбережение.

Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить. Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным монголам считают нынешнее время для совершения крупных покупок.