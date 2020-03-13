В Петербурге произошла массовая драка мигрантов из Узбекистана из Дагестана

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CentralAsia (UZ) - Накануне, 12 марта, около 19:30 у входа в торговый комплекс «Галерея» на Лиговском проспекте произошел конфликт – массовая с участием 15 человек. Стенка на стенку пошли приезжие из Узбекистана и Дагестана.

Очевидцы вызвали полицию, которая выяснила, что потасовка началась из-за внезапной обоюдной неприязни.

Как сообщила "Фонтанка", бой закончился госпитализацией 20-летнего. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В итоге, задержаны 11 человек.

Видеозапись конфликта имеется в распоряжении СМИ и представители следственной группы.

Задержанных допросили и отпустили. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.