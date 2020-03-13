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  13 марта 2020
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Глава Amazon остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

CentralAsia (CA) -  Из-за крупнейшего за более чем 30 лет обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%, 20 богатейших людей совокупно потеряли почти $80 млрд, сообщает Forbes.

Сильнее всего уменьшился капитал самого богатого человека мира — основателя Amazon Джеффа Безоса. Он потерял $8 млрд, но при этом остался единственным миллиардером, состояние которого оценивается более чем в $100 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял $5,3 млрд и сейчас он владеет $99,2 млрд.

Следующим в списке богатых является владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. Он потерял $7,7 млрд, после того как упали акции группы компаний LVMH. Его состояние оценивается в $82,5 млрд.

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