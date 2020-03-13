[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Улан-Баторе француз, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше, - врачи

CentralAsia (MNG) -  Гражданин Франции, у которого был обнаружен коронавирус в Монголии, чувствует себя лучше, сообщает директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

- Пациент решил пройти курс лечения в Монголии и уже связался со своей семьей с помощью посольства Франции в Монголии, - уточнил Нямхуу.

Сегодня на брифинге НИЦИЗ также сообщили, что анализы 207 человек, имевших тесный контакт с гражданином Франции, у которого был диагностирован новый коронавирус, в том числе те, кто летел с ним тем же рейсом из Москвы в Улан-Батор, показали отрицательный результат на Covid-19.

По состоянию на 12 марта во второй половине дня у 149 человек, с которыми он общался, тест показал отрицательные результаты. Вчера вечером результаты теста для еще 58 человек, включая англичанина, изолированного в аймаке Увс после того же полета с пациентом, окзаались отрицательными.

Гражданин Великобритании, который прилетел тем же рейсом что и инфицированный граждинин Франции прошел тест на коронавирус.

print
  • Монголия - одна из стран-лидеров в организации телевизионных и онлайн-уроков для детей
  • Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса
  • Коммерческие банки Монголии обсуждают вопрос снижения процентной ставки по кредитам, - министр финансов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com