Фильм об узбекском правителе Мангуберди на $7 млн будут снимать в Турции

CentralAsia (UZ) - Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана, фильм о последнем правителе государства Хорезмшахов, талантливом полководце Джалолиддине Мангуберди, состоящий из двух сезонов, 26 частей, будут снимать в Турции.

Сообщается, что в настоящее время уже начата подготовка к снятию фильма, создаются декорации периода правления Хорезмшахов.

Минкульт сообщил, что имя актера, который исполнит роль Джалолиддина Мангуберди, пока неизвестно. Ожидается, что главную роль в фильме с бюджетом 7 миллионов долларов США сыграет один из турецких актеров.

Напомним, что в октябре 2018 года по приглашению узбекской стороны Ташкент посетил турецкий продюсер Мехмет Боздаг, известный своей работой над сериалом «Воскресший Эртугрул». Тогда Национальное агентство «Узбеккино» сообщило, что именно Боздаг будет снимать фильм о последнем правителе государства Хорезмшахов Джалолиддине Мангуберди.

– Я глубоко изучил славное прошлое ваших предков Джалолиддина Мангуберди, Сахибкирана Амира Темура, Мирзо Улугбека. Меня тронули их свершения. После телесериала «Эртугрул» представители многих стран предлагали нам создать фильм об их истории. Но я отказался от всех предложений, потому что мечтал снять фильм о великом полководце Джалолиддине Мангуберди. Если мы договоримся о сотрудничестве, я приступлю к съемкам, – цитировало слова Мехмета Боздага информагентство УзА.

Ранее на встрече с узбекскими кинематографистами президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подчеркивал о необходимости снятия исторических фильмов и создания образов исторических деятелей.