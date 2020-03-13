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  13 марта 2020
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Официальный визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен

CentralAsia (KZ) -  Планируемый 16-17 марта официальный визит председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Данное решение согласовано в рамках телефонного разговора между спикером ЖК Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым и председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой.

Руководители парламентов пришли к данному решению, следуя планам мероприятий двух стран, разработанным вследствие объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, в целях предупреждения проникновения на территорию стран и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения.

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