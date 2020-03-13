УЕФА перенес на неопределенный срок все матчи в еврокубках на следующей неделе

Лига чемпионов УЕФА

CentralAsia (CA) - Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе, на неопределенный срок из-за коронавируса, передает Euronews.



- Это включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта), - говорится в заявлении пресс-службы организации.