В Туркменистане избежать карантина можно за $150 - СМИ

CentralAsia (TM) - В аэропорту города Туркменабата, куда теперь прибывают все зарубежные рейсы, появилась такса для выхода из карантина, если человек попал туда из-за высокой температуры.

По данным издания «Хроники Туркменистана», чтобы вместо карантина отправиться домой нужно заплатить $100-$150 или 2000-3000 манатов полицейскому или медработнику.

Пассажиров прибывающих рейсов проверяют довольно долго – по 4-6 часов, в том числе измеряют температуру. Выборочно, по усмотрению медиков, могут не выпустить из аэропорта даже человека с нормальной температурой. Ему скажут, что его надо изолировать, так как на его рейсе выявлен пассажир с высокой температурой.

Изоляция заключается в том, что людей заводят в отдельное помещение, куда входит полицейский, спокойно расхаживающий среди потенциальных носителей коронавируса. Пройдясь по рядам, он отходит в сторонку и ждет, когда к нему подойдет кто-то из пассажиров и начнет торговаться. Если итоговая сумма у задержанного пассажира есть, то его отпускают домой в течение 20 минут.

Например, 10 марта мужчина из Мары встречал сына-студента. Многие пассажиры рейса уже вышли, а сына не было. Через некоторое время он позвонил отцу и сообщил, что у него есть проблемы и отцу нужно подойти к определенному окошку. Там его ожидал полицейский, который объяснил ситуацию и предложил заплатить 4000 манатов (1,1 тысяч долларов США). Сумму удалось снизить до 3000 (855 долларов США) и сына отпустили домой.