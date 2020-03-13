В Казахстане зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Вирус зарегистрирован у пассажира женского пола, которая прилетела из Милана в Нур-Султан 12 марта, уточнил министр. Вместе с ней в самолете находилось еще 90 пассажиров.

На данный момент инфицированная находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом у граждан РК, прилетевших из Германии.

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