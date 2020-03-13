[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Вирус зарегистрирован у пассажира женского пола, которая прилетела из Милана в Нур-Султан 12 марта, уточнил министр. Вместе с ней в самолете находилось еще 90 пассажиров.

На данный момент инфицированная находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом у граждан РК, прилетевших из Германии.

Все новости по ссылке можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • В Таджикистане подскочили цены на сельхозпродукцию
  • Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы
  • У главы МВД Австралии обнаружили коронавирус



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com