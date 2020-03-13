У отца казахстанского дипломата в Германии обнаружены симптомы заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - У отца казахстанского дипломата в Германии обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Об этом МИА «Казинформ» подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в Посольстве Казахстана в Германии родители приехали в гости. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние улучшилось и он переведен из отдельной палаты в общую. Супруга и сын находятся на карантине под наблюдением немецких врачей», - сообщил Айбек Смадияров.