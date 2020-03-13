Казахстан из-за коронавируса временно ограничил пересечение границы по внутренним документам с Кыргызстаном и Россией

CentralAsia (KZ) - В целях минимизации проникновения коронавируса на территорию Казахстана правительством РК принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Казахстана (удостоверение личности, свидетельство о рождении), России (паспорт гражданина РФ), Кыргызстана (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы, передает пресс-служба МИД РК.

Вместе с тем, граждане Казахстана, находящиеся в настоящее время на территории России и россияне, находящиеся на территории Казахстана, а также граждане Казахстана, находящиеся на территории Кыргызстана и граждане Кыргызстана, находящиеся на территории Казахстана могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен, отмечает МИД РК.

- Призываем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Казахстана, заграничного паспорта гражданина России и Кыргызстана остается свободным, - заключает МИД РК.