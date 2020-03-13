В Казахстане вступил план «Б» против распространения коронавируса в стране

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на брифинге в службе Центральных коммуникаций сообщил, что правительственный план «Б» против распространения коронавируса вступил в силу.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом. Двое прибывших из Германии госпитализированы в Алматы, третья из Милана помещена в инфекционную больницу в Нур-Султане.

Как передает Almaty.tv со ссылкой на специалистов, в план «Б» входит:

- Каждый регион отдельно вводит ЧС (пока она нигде не объявлена);

- Создадут ситуационный центр, колл-центр, сайт;

- Развернут стационары на дому (если понадобится);

- Будет проводиться регулярная очистка мест массового скопления.

- Возьмут на особый контроль:

- Захоронения при летальных случаях.