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  13 марта 2020
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В России обнаружили коронавирус еще у 11 человек

CentralAsia (CA) -  В России за сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие — граждане России, сообщает Meduza со ссылкой на оперативный штаб.

Коронавирус обнаружили у пяти человек в Москве, трех в Петербурге, по одному человеку заболели в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Всех заболевших изолировали в инфекционных боксах.

Большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны — Италию, Францию и Австрию. Еще один человек заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим.

Всего коронавирус в России по состоянию на 13 марта обнаружили у 45 человек, в том числе у 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. Минздрав ранее сообщил, что восемь человек, в том числе все иностранцы, выздоровели и выписаны из больниц.

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