Украина через два дня закрывает границу для иностранцев на две недели из-за коронавируса
- Азия и мир, политика
- 19:28, 13 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Через два дня Украина закроет свою границу на две недели для граждан иностранных государств. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, такое решение сегодня приняли на заседании СНБО по ситуации с коронавирусом в мире, передает Unian.
«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», - сообщил Данилов.
На данный момент по официальным данным коронавирус диагностирован у трех граждан Украины, по всей стране введен карантин.