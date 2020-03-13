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  13 марта 2020
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Украина через два дня закрывает границу для иностранцев на две недели из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Через два дня Украина закроет свою границу на две недели для граждан иностранных государств. Об этом на брифинге в Офисе президента заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, такое решение сегодня приняли на заседании СНБО по ситуации с коронавирусом в мире, передает Unian.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», - сообщил Данилов.

На данный момент по официальным данным коронавирус диагностирован у трех граждан Украины, по всей стране введен карантин.

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