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  13 марта 2020
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В Алматы к завтрашнему дню обещают найти всех пассажиров самолета, прибывших с зараженным коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня сообщили о трех случаев заражения коронавирусом. Двое прибыли авиарейсом из Германии в Алматы, третья из Милана в Нур-Султан.

В Алматы прошла пресс-конференция о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности и недопущению распространения коронавируса. В ходе нее спикер сообщил, что все летевшие одним рейсом с зараженными будут найдены к завтрашнему дню.

- С одним из зараженных прибыли 68 пассажиров, 4 вылетели в другие страны. Из 64 мы сегодня нашли уже 40 людей, 11 из них госпитализированы на карантин, других разыскивают. Мы постараемся к завтрашнему дню полностью всех найти, чтобы они не заболели и не заразили других, - сообщил глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев во время пресс-конференции.

Ранее глава Минздрава Елжан Биртанов сообщал, что этим рейсом летели 73 человека.

Другой зараженный казахстанец прибыл с 12 пассажирами. Все они, включая экипаж, помещены на карантин в инфекционную больницу.

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