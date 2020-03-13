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  13 марта 2020
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Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу

CentralAsia (CA) -  Турция и Россия подписали в Анкаре соглашение по урегулированию в сирийском Идлибе. Страны начнут с совместного патрулирования по трассе М4 с 15 марта. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в провинции Хатай, передает «Анадолу».

По его словам, Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии посредством совместных координационных центров. «Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и предприняла все необходимое в данном направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу», - сказал глава оборонного ведомства.

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