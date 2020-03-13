Делегация телекоммуникационного холдинга Veon посетила Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане c рабочим визитом побывала делегация телекоммуникационного холдинга Veon (ТМ Beeline в Узбекистане), в составе которой новое руководство компании – главный исполнительный директор Каан Терзиоглу и советник по вопросам взаимодействия с государственными органами Борис Тадич.

Делегация провела встречи с администрацией Ташкента и обсудила перспективы расширения сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании.

Комментируя свой визит, главный исполнительный директор Каан Терзиоглу группы компаний Veon сказал: «Очень приятно снова быть в Ташкенте. Спустя 15 лет, я дважды посетил Ташкент за последние две недели. Veon осуществляет свою деятельность в Узбекистане под брендом Beeline и с 2006 года компания инвестировала в Узбекистан более 1 млрд долларов. Для нас Узбекистан является сердцем Центральной Азии. Республика одной из первых поддержала развитие проекта «Один пояс - один путь». То, что было 15 лет назад, и то, что я вижу сейчас – впечатляет. Такой прогресс и столько изменений. В каждой сфере - от телекоммуникаций и всех видов международной торговли до инвестиционного климата в стране. Диалог, который нам удалось провести с правительством, нас невероятно вдохновляет и для нашего бизнеса Узбекистан является ключевым рынком. Мы ведем свою деятельность в 10 странах по всему миру и обслуживаем 210 млн клиентов. И мы гордимся тем, что работаем в Узбекистане. Хотели бы продолжить инвестировать в республику и в будущем».

По словам представителя компании, только в этом году они планируют инвестировать около 50 миллионов долларов в инфраструктуру компании. «Я надеюсь, что это будет хорошим вкладом в развитие отрасли, так как цифровизация для Узбекистана становится все более реальной с точки зрения ее реализации . И мы рады, что будем частью этой трансформации», - отметил Терзиоглу.

Вeeline Uzbekistan входит в группу компаний Veon. Сообщается, что с 2006 года, с выходом на рынок Узбекистана, компания инвестирировала в телекоммуникационную индустрию страны более 1 миллиарда долларов.