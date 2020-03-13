В Казахстане зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип в эфире ТК "Казахстан"сообщил, что в стране выявлен четвертый случай заражения коронавирусом.

- 44-летний инфицированный прилетел в Алматы 9 марта из Германии. Он сам позвонил в скорую, когда у него ухудшилось состояние. Результаты теста на Covid-19 показали положительный результат. Сейчас он в лечебном заведение, – рассказал Ахметшарип.

Сегодня в Казахстане были выявлены еще три случай заражения новым вирусом. Двое прибыли в Алматы из Германии, одна из Милана в Нур-Султан.

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