[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип в эфире ТК "Казахстан"сообщил, что в стране выявлен четвертый случай заражения коронавирусом.

- 44-летний инфицированный прилетел в Алматы 9 марта из Германии. Он сам позвонил в скорую, когда у него ухудшилось состояние. Результаты теста на Covid-19 показали положительный результат. Сейчас он в лечебном заведение, – рассказал Ахметшарип.

Сегодня в Казахстане были выявлены еще три случай заражения новым вирусом. Двое прибыли в Алматы из Германии, одна из Милана в Нур-Султан.

Все новости по теме можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • ЕС окажет поддержку Узбекистану на 40 миллионов евро в сфере сельского хозяйства
  • Монгольские миротворцы направили пожертвование в Центральный военный госпиталь в виде масок и дезинфицирующих средств
  • Как развивалась монгольская письменность и культура



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com