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  13 марта 2020
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Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. Количество заболевших за день превышает пиковые данные Китая, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Европа стала эпицентром пандемии коронавируса с большим количеством зарегистрированных заболеваний и смертей, чем весь остальной мир вместе взятый, сообщает гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в ходе ежедневного брифинга.

- Сообщения о новых случаях и смертях в Европе больше, чем во всем мире, за исключением Китая. Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае, - отмечает гендиректор ВОЗ.

К данному моменты по всему миру зарегистрировано свыше 132 тыс. заражений вирусом из 123 разных стран мира, погибших - 5 тысяч.

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