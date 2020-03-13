Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. Количество заболевших за день превышает пиковые данные Китая, - ВОЗ
- Азия и мир, общество
- 22:16, 13 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Европа стала эпицентром пандемии коронавируса с большим количеством зарегистрированных заболеваний и смертей, чем весь остальной мир вместе взятый, сообщает гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в ходе ежедневного брифинга.
- Сообщения о новых случаях и смертях в Европе больше, чем во всем мире, за исключением Китая. Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае, - отмечает гендиректор ВОЗ.
К данному моменты по всему миру зарегистрировано свыше 132 тыс. заражений вирусом из 123 разных стран мира, погибших - 5 тысяч.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/7c1xCs0SJs — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020