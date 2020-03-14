[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан вывезет из Ирана оставшихся там узбекистанцев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана поручил вывезти из Ирана оставшихся там узбекистанцев. Об этом сообщают местные СМИ.

28 узбекистанцев будут вывезены из страны. Среди них есть студенты, бизнесмены, водители фур и другие сотрудники разных организаций.

Граждан эвакуирует самолет министерства обороны Узбекистана. Также этот же самолет доставит гуманитарную помощь Ирану.

Напомним, что в Иране коронавирус диагностировали у советника аятоллы Хаменеи. Об этом сообщили накануне ближневосточные СМИ. По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.

Количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.

print
  • В Турции зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом
  • Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы
  • В Турции объявили каникулы для школьников и студентов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com