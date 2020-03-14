Узбекистан вывезет из Ирана оставшихся там узбекистанцев
- Узбекистан, общество
- 0:10, 14 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана поручил вывезти из Ирана оставшихся там узбекистанцев. Об этом сообщают местные СМИ.
28 узбекистанцев будут вывезены из страны. Среди них есть студенты, бизнесмены, водители фур и другие сотрудники разных организаций.
Граждан эвакуирует самолет министерства обороны Узбекистана. Также этот же самолет доставит гуманитарную помощь Ирану.
Напомним, что в Иране коронавирус диагностировали у советника аятоллы Хаменеи. Об этом сообщили накануне ближневосточные СМИ. По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.
Количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.