Узбекистан вывезет из Ирана оставшихся там узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана поручил вывезти из Ирана оставшихся там узбекистанцев. Об этом сообщают местные СМИ.

28 узбекистанцев будут вывезены из страны. Среди них есть студенты, бизнесмены, водители фур и другие сотрудники разных организаций.

Граждан эвакуирует самолет министерства обороны Узбекистана. Также этот же самолет доставит гуманитарную помощь Ирану.

Напомним, что в Иране коронавирус диагностировали у советника аятоллы Хаменеи. Об этом сообщили накануне ближневосточные СМИ. По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.

Количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.



