В Южной Корее коронавирусом заразились двое граждан Монголии

CentralAsia (MNG) - Более 60 иностранцев были заражены коронавирусом в Южной Корее, из которых 38 являются гражданами Китая, 7 из США, 2 из Вьетнама, а также Аргентины, Австралии, Таиланда и Монголии. Один из Польши, Японии, Индонезии, Узбекистана и Малайзии, сообщает news.joins.com,

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

В Южной Корее общее число зараженных достигло 7 979 человек.

Страна подтвердила 110 новых случаев заболевания, сообщили в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), в результате чего общее количество достигло 7 979 человек.