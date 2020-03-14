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  14 марта 2020
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В Южной Корее коронавирусом заразились двое граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  Более 60 иностранцев были заражены коронавирусом в Южной Корее, из которых 38 являются гражданами Китая, 7 из США, 2 из Вьетнама, а также Аргентины, Австралии, Таиланда и Монголии. Один из Польши, Японии, Индонезии, Узбекистана и Малайзии, сообщает news.joins.com,

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

В Южной Корее общее число зараженных достигло 7 979 человек.

Страна подтвердила 110 новых случаев заболевания, сообщили в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), в результате чего общее количество достигло 7 979 человек.

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