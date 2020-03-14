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  14 марта 2020
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

По словам президента, введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.



В США зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусом, около 40 человек погибли.

Ранее Трамп сообщал о запрете въезда в США из Европы кроме граждан Великобритании.

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