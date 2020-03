Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

По словам президента, введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

To unleash the full power of the Federal Government in this effort, today I am officially declaring a National Emergency. pic.twitter.com/yu2GBcxWD6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020