У гражданина Узбекистана обнаружили коронавирус в Южной Корее, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Южная Корея за сутки зарегистрировала 107 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 204 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8086 человек, погибли уже 72, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Как передает монгольский сайт eguur.mn, среди зараженных коронавирусом есть один гражданин Узбекистана и 2 гражданина Монголии.

Официальных подтверждений от соответствующих организаций к данному моменту нет.