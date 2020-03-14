У гражданина Узбекистана обнаружили коронавирус в Южной Корее, - СМИ
- Узбекистан, общество
- 8:05, 14 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Южная Корея за сутки зарегистрировала 107 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 204 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8086 человек, погибли уже 72, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Как передает монгольский сайт eguur.mn, среди зараженных коронавирусом есть один гражданин Узбекистана и 2 гражданина Монголии.Официальных подтверждений от соответствующих организаций к данному моменту нет.