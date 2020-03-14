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  14 марта 2020
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У гражданина Узбекистана обнаружили коронавирус в Южной Корее, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Южная Корея за сутки зарегистрировала 107 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 204 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8086 человек, погибли уже 72, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Как передает монгольский сайт eguur.mn, среди зараженных коронавирусом есть один гражданин Узбекистана и 2 гражданина Монголии.

Официальных подтверждений от соответствующих организаций к данному моменту нет.

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