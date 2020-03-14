Узбекистан из-за коронавируса приостановил авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией

CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 14 марта приостанавливает авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией из-за коронавируса. Такое решение было принято касательно и стран КНР, Южной Кореи. Италии и Ирана.

Решение об ограничении авиасообщений с тремя новыми странами было принято на заседании Специальной республиканской комиссии по подготовке мер по предотвращению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане, говорится в сообщении Госкомтуризма.

С 14 марта приостанавливается также пропуск на территорию Узбекистана через все пограничные пункты пропуска граждан Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции и Испании и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.

Ограничения не распространяются:

– на владельцев дипломатических и служебных паспортов;

– на граждан стран, с которыми были введены временные ограничения, и постоянно проживающих в них лиц без гражданства, если они в течение 14 дней до въезда в Узбекистан не посещали эти страны.