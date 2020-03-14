Монгольская школьница направила письмо зараженному коронавирусом французу

CentralAsia (MNG) - Во вторник, 10 марта, 59-летний гражданин Франции получил подтвержденный диагноз Covid-19, что является первым случаем в Монголии.

Сейчас он проходит лечение в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

Монгольская школьница Н.Оюунцэцэг из аймака Орхон решила отправить ему письмо с пожеланием скорейшего выздоровления. К ней также присоединился Монгольский Красный Крест.

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Гражданин Франции, отец двоих детей, находится в Монголии со 2 марта, куда он прибыл из Москвы рейсом Аэрофлота. В аэропорту ему посоветовали изолировать себя, потому что у него была температура; но он проигнорировал рекомендации и посещал кафе и рестораны в Улан-Баторе а позже сел на поезд до Дорноговь 7 марта.

Как только ему подтвердили наличие коронавируса, он был помещен на карантин 10 марта на базе компании «Badrakh Energy», расположенной в сомоне Улан-Бадрах, где он работал.

Француз был переведен в Улан-Батор из аймака Дорноговь рано в среду (11 марта).