Информация о том, что в Южной Корее коронавирусом заразились двое граждан Монголии, не подтвердилась

CentralAsia (MNG) - Ранее южнойкорейский информационный сайт news.joins.com сообщил, что более 60 иностранцев были заражены коронавирусом в Южной Корее, из которых 38 являются гражданами Китая, 7 из США, 2 из Вьетнама, а также Аргентины, Австралии, Таиланда и Монголии. Один из Польши, Японии, Индонезии, Узбекистана и Малайзии.

Сегодня на брифинге Министерства здравоохранения Л.Мөнхтушиг, глава консульства Министерства иностранных дел сообщил:

- «Мы уточнили информацию о том, что два гражданина Монголии якобы заразились коронавирусом в Южной Корее. 27-летний монгольский гражданин получил лихорадку и отправился на обследование в районную больницу города Тэгу. А анализ показал отрицательный результат. А другой гражданин скончался 25 февраля в Южной Корее».

У данного гражданина 23 февраля была обнаружена инфекция коронавируса, и он находился в Южной Корее для трансплантации органа из-за цирроза печени. Причиной смерти гражданина Монголии в Республике Корея стало острое хроническое воспаление печени, а не последствие заражения COVID-19