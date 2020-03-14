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  14 марта 2020
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В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan с Назарбаевым

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане расширенное заседание политсовета партии Nur Otan под председательством Нурсултана Назарбаева, намеченное на 18 марта, отменено. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

- В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии «Nur Otan», назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется, - написал Байбек в Twitter.

Вчера в Казахстане сообщили о четверых зараженных коронавирусом: трое в Алматы, один в Нур-Султане. Все они находятся на карантине.

Все новости об этом читайте здесь.

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