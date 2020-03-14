В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом
CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня выявили еще два случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.
Один из них - мужчина 1958 года рождения. Он - частный предприниматель, который прилетел в Алматы рейсом из Москвы 10 марта.
Вторая - женщина, прилетевшая в Нур-Султан из Варшавы.
На данный момент в Казахстане зафиксировано в общем 6 случаев заражения вирусом Covid-19.
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