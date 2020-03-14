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  14 марта 2020
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В Казахстане сообщили об еще двух зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня выявили еще два случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.

Один из них - мужчина 1958 года рождения. Он - частный предприниматель, который прилетел в Алматы рейсом из Москвы 10 марта.

Вторая - женщина, прилетевшая в Нур-Султан из Варшавы.

На данный момент в Казахстане зафиксировано в общем 6 случаев заражения вирусом Covid-19.

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