Минздрав Казахстана ищет пассажиров трех рейсов из Варшавы, Москвы и Франкфурта. Они летели вместе с зараженными коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана опубликовал обращение к пассажирам, которые летели вместе с зараженными коронавирусом.

- Пассажирам рейса №0646 Франкфурт - Нур - Султан - Алматы прибывшим 10 марта текущего года в 02:45 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103.

Пассажирам рейса №SU-1956 Москва-Нур-Султан прибывшим 12 марта текущего года в 06:10 часов, просим позвонить по номеру 1406 или 103.

Пассажирам рейса №195 Варшава-Нур-Султан прибывшим 10 марта текущего года, просим позвонить по номеру 1406 или 103, - говорится в сообщении.

На данный момент известно о 6 зараженных вирусом Covid-19 в Казахстане.

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