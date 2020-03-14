В Казахстане полиция перешла на особый режим несения службы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел видеоселекторное совещание с участием руководства МВД, его служб, а также департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной системы и учебных заведений министерства, сообщает Polisia.kz.

Глава МВД отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов.

Отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.

– На всех уровнях необходимо обеспечить оперативную и четкую координацию служб и подразделений МВД с органами здравоохранения. Сотрудники полиции, службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже сейчас оказывают полное и всестороннее содействие медицинским службам при карантинных мероприятиях. Это в том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой, – сказал Ерлан Тургумбаев.

На совещание также приглашен заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства дравоохранения РК Нуркан Садвакасов, который рассказал о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.