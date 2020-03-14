[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане полиция перешла на особый режим несения службы

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел видеоселекторное совещание с участием руководства МВД, его служб, а также департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной системы и учебных заведений министерства, сообщает Polisia.kz.

Глава МВД отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов.

Отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж.

– На всех уровнях необходимо обеспечить оперативную и четкую координацию служб и подразделений МВД с органами здравоохранения. Сотрудники полиции, службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже сейчас оказывают полное и всестороннее содействие медицинским службам при карантинных мероприятиях. Это в том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой, – сказал Ерлан Тургумбаев.

На совещание также приглашен заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства дравоохранения РК Нуркан Садвакасов, который рассказал о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

print
  • Инфицированные коронавирусом казахстанцы госпитализированы в Алматы
  • Студенты из Узбекистана, пожелавшие перевестись в вузы на родине, штурмуют университет в Оше (фото, видео)
  • Фильм об узбекском правителе Мангуберди на $7 млн будут снимать в Турции



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com