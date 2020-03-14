Власти Узбекистана объявили конкурс с призом в $210 тыс. на разработку вакцины от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 17:28, 14 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Министерство инновационного развития Узбекистана объявило конкурс по разработке технологий против коронавируса COVID-19 стоимостью около 400 тысяч долларов.
"Министерство инновационного развития Узбекистана объявляет конкурс прикладных проектов в целях эффективной борьбы с коронавирусом COVID-19 в республике и предотвращения проникновения заболевания на территорию страны", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Все конкурсные проекты принимаются только от заместителей директоров и проректоров научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений по научным работам и инновациям на основе рекомендательного письма, подписанного руководителями соответствующих министерств и ведомств.
Темы проектов:
1) Проект на тему "Создание технологии борьбы и лечения коронавирусных инфекций на основе углубленного анализа патогенеза" (срок реализации - два года, объем финансирования – 2 миллиарда сумов - $210 тыс.).
2) Проект на тему "Создание молекулярно-генетической диагностики для выявления штаммов коронавируса COVID-19" (срок реализации - один год, объем финансирования – 1,5 миллиарда сумов - $157 тыс.).