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  14 марта 2020
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В одном из автосервисов Ташкента произошел взрыв, есть пострадавшие

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 14 марта примерно в 11.15 часов из Управления МЧС по г. Ташкенту поступило сообщение о том, что в одном из автосервисов, расположенных по ул. Фозилтепа в Учтепинском районе, произошел взрыв кислородного баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания сервиса, сообщает ГУВД столицы.

В результате взрыва один человек погиб на месте происшествия, а другой - в больнице. Кроме того, 4 гражданина были госпитализированы с различными травмами, передает МЧС.

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