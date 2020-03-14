В одном из автосервисов Ташкента произошел взрыв, есть пострадавшие

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 14 марта примерно в 11.15 часов из Управления МЧС по г. Ташкенту поступило сообщение о том, что в одном из автосервисов, расположенных по ул. Фозилтепа в Учтепинском районе, произошел взрыв кислородного баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания сервиса, сообщает ГУВД столицы.

В результате взрыва один человек погиб на месте происшествия, а другой - в больнице. Кроме того, 4 гражданина были госпитализированы с различными травмами, передает МЧС.