Путин подписал закон об изменении Конституции России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции России. Основной закон будет отправлен на проверку Конституционному суду.

Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

15 января президент России предложил изменить Конституцию после послания Федеральному собранию.

11 марта Годумой был принят закон и одобрен Советом федерации.

Новая версия Основного закона, в частности, содержит норму, которая позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина, передает Коммерсантъ.