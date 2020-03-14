В больницы Москвы перестали пускать посетителей из-за опасности распространения коронавируса

CentralAsia (CA) - В Москве больницы, подведомственные департаменту здравоохранения, временно закрыли для посетителей из-за опасности распространения коронавируса.

Запрет распространили на все круглосуточные стационары, как взрослые, так и детские, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский оперативный штаб по коронавирусу.

«Посетители по-прежнему смогут передавать „посылки“ своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места», — сказали в штабе.

В городских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию граждан и профилактические медосмотры.

Как передает РБК, исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев в России — 45.

