В Алматы закрыли все кинотеатры, музеи и библиотеки. Тренажерным залам рекомендовали приостановить работу

В Алматы дезинфицируют мусорные баки

CentralAsia (KZ) - В Алматы в соответствии с решением правительства РК "Об усилении превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции" было принято решение о переносе или отмене ранее запланированных мероприятий, а также о приостановлении деятельности мест массового скопления людей, в том числе кинотеатры, музеи и библиотеки.

Управлением культуры города Алматы вводятся следующие ограничения:

- С 13 марта 2020 года на территории города Алматы ввести временный запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, выставок;

- Ввести ограничения на выезд с целью посещения международных культурных мероприятий в страны категории 1А, 1Б, 2 и 3.

Из первой а) категории исключены страны КНР и Южная Корея, но по-прежнему остаются Иран и Италия.

К первой б) категории относятся: КНР, Южная Корея, Германия, Испания,Франция.

Ко второй категории относятся: Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария, Швеция.

В третью категорию вошли страны: Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия, Япония.

Управлением культуры города Алматы даны рекомендации всем соответствующим организациям и учреждениям культуры города Алматы усилить санитарно-профилактические мероприятия на территории своих организаций по обеспечению необходимыми средствами: санитайзерами, антисептиками, памятками по профилактике коронавирусной инфекции.

В Алматы приостановили и учебно-тренировочный процесс в государственных спортивных организациях. Кроме того, частным спортивным организациям рекомендовали приостановить деятельность. Об этом сообщили в Управлении спорта города.

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