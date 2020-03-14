В Казахстане ввели дополнительные меры по недопущению коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ввели дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана опубликовал соответствующее постановление.

В постановлении расписан порядок транспортировки зараженных лиц, порядок назначения вида карантина для лиц имевших повышенный риск заражения COVID-19, требования к карантинным стационарам для изоляции контактных с больными коронавирусом, правила изоляции на дому (домашний карантин) лиц с потенциальным эпидемическим риском коронавирусом.

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего потенциального контакта с подтвержденным случаем COVID-19.

В постановлении приведены требования к условиям проживания для организации домашнего карантина, инструкции для человека, который находится на домашнем карантине, инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин.

При этом акимы областей и городов согласно постановлению обязаны обеспечить развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусом, обеспечить транспортировку лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией.

Руководители управлений здравоохранения областей и городов должны обеспечить выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных COVID-19 и с подозрением на заболевание; распределять ежедневный поток пациентов (по другим нозологическим заболеваниям), исключая пересечение их пациентами с подозрением на COVID-19. Обеспечить лечение больных в инфекционном стационаре, госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими коронавирус, лабораторное обследование больных с симптомами, изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавшие с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными и другое.

Руководители Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг должны обеспечить контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина, эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровней и объема противоэпидемических мероприятий в течение 48 часов.

Национальный центр экспертизы должен обеспечить лабораторное обследование больных и контактных на COVID-19 и дезинфекционную обработку очагов COVID-19.

Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Все новости по теме читайте здесь.