В России за сутки обнаружили коронавирус еще у 14 человек

CentralAsia (CA) - В России за сутки обнаружили коронавирус еще у 14 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Девять случаев заражения Covid-19 зарегистрированы в Москве, два в Кемеровской области и оставшиеся три в Калининградской, Московской области и Петербурге.

Штаб сообщает, что все зараженные посещали страны Европв в прошедшие две недели и сейчас они помещены в инфекционные боксы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить число массовых мероприятий по всей стране во избежание распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в московских больницах перестанут пускать посетителей.

По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число выявленных случаев в России — 59.



