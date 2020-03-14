В России за сутки обнаружили коронавирус еще у 14 человек
- Азия и мир, общество
- 21:28, 14 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В России за сутки обнаружили коронавирус еще у 14 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Девять случаев заражения Covid-19 зарегистрированы в Москве, два в Кемеровской области и оставшиеся три в Калининградской, Московской области и Петербурге.
Штаб сообщает, что все зараженные посещали страны Европв в прошедшие две недели и сейчас они помещены в инфекционные боксы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить число массовых мероприятий по всей стране во избежание распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что в московских больницах перестанут пускать посетителей.
По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.
Общее число выявленных случаев в России — 59.