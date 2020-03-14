В Китае и Южной Корее эпидемия коронавируса идет на спад (видео)

CentralAsia (CA) - В Китае эпидемия коронавируса идет на спад. В субботу, 14 марта, стало известно об 11 новых инфицированных в стране. Накануне скончались 13 из ранее заболевших.

Как передает Euronews, власти частично сняли ограничения еще с нескольких городов и деревень провинции Хубэй, в которой в декабре были зафиксированы первые случаи заражения. В конце января в изоляции здесь оказались 60 млн человек.

Об улучшении ситуации заявляет и Сеул. В пятницу, 13 марта, в Южной Корее зарегистрировано наименьшее количество новых заболевших за последние три недели - 110. Местные власти не стали сажать на карантин целые регионы, но ввели массовый скрининг населения. Ежедневно тысячи человек проходят тесты на коронавирус.