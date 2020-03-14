[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У новорожденного ребенка в Лондоне обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) -  В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, сообщает The Guardian.

Мать ребенка с симптомами пневмонии была госпитализирована еще до родов. Ей сделали анализ на Covid-19 после родов, результаты которого оказались положительными. Коронавирус выявили и у младенца.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Согласно последним данным, число заболевших в Великобритании достигает 800 человек, 21 - летальных исходов (+10 за сутки), 12 - выздоровели.

print
  • У главы МВД Австралии обнаружили коронавирус
  • Официальный визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесен
  • Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. Количество заболевших за день превышает пиковые данные Китая, - ВОЗ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com