У новорожденного ребенка в Лондоне обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) - В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, сообщает The Guardian.

Мать ребенка с симптомами пневмонии была госпитализирована еще до родов. Ей сделали анализ на Covid-19 после родов, результаты которого оказались положительными. Коронавирус выявили и у младенца.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Согласно последним данным, число заболевших в Великобритании достигает 800 человек, 21 - летальных исходов (+10 за сутки), 12 - выздоровели.