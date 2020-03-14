МИД Таджикистана сообщает, что ежегодный доклад Госдеп США про РТ имеет политизированный характер

CentralAsia (TJ) - В марте текущего года государственный департамент США опубликовал очередной доклад о ситуации с правами человека в мире. В докладе про Таджикистан говорилось, что это авторитарная страна, в которой не допускается политический плюрализм,имеет место произвольным убийствам со стороны властей, жестокое обращение с заключенными и насильственные исчезновения со стороны правительства.

В этой связи, министерство иностранных дел Таджикистана выпустило ответный пресс-релиз.

- Следует отметить, что в докладе Госдепартамента США по правам человека не прослеживается объективный анализ существующего положения дел с правами человека в Таджикистане, а сам документ носит политизированный характер. Более того, авторы доклада опирались в основном на информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных.

В документе повторяются выдержки из предыдущих докладов и приводится непроверенная информация о ситуации с правами человека в Таджикистане. Авторы доклада, не уделив достаточного внимания многочисленным аспектам рассматриваемой проблемы, в основном негативно оценили ситуацию с правами человека в стране, - говорится в официальном сообщении.

Согласно позиции МИД РТ, в данном документе не отражены усилия Таджикистана по борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечению безопасности, а также укреплению мира и стабильности, без которых невозможно обеспечить права человека.

- Доклады подобного рода ежегодно публикуются Госдепартаментом и являются исключительно внутренним документом. Такой подход не соответствует уровню дружественных отношений и партнерства между двумя странами. Более того, такие усилия противоречат общепризнанным принципам, закрепленным в Уставе ООН, в частности уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.

Таджикистан считает неприемлемыми и противоречащими нормам международного права национальные механизмы оценки ситуации с правами человека в других странах, целенаправленно используемые некоторыми государствами для оказания влияния на внутреннюю и внешнюю политику других стран.

С учетом вышеизложенного, призываем Государственный департамент США воздержаться от публикации недостоверных и безосновательных сведений, не имеющих отношения к реальному положению дел в области верховенства закона и соблюдения прав человека в Таджикистане, - сообщает МИД РТ.