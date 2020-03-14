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  15 марта 2020
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Президент Казахстана прокомментировал случаи заражения коронавирусом в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter написал обращение к соотечественникам в связи с появлением коронавируса в стране.

- К сожалению, коронавирус не обошел стороной и Казахстан. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться. Желаю всем крепкого здоровья. Мы вместе, - написал Токаев.

По официальным данным, в Казахстане коронавирус подтвержден у 6 человек: четверо в Алматы, двое в Нур-Султане. На стационарном карантине - 1260 человек, на домашнем карантине - 453 человека.

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